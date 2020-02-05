ترامب عن قاسم سليماني: أكثر «جزاري» النظام الإيراني قسوة

وكالات(صدى):

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حرص بلاده على محاربة الإرهاب ومحاسبة الإرهابيين؛ لافتًا إلى أن تنظيم داعش كان يحتل أكثر من 20 ألف ميل مربع من الأراضي في العراق وسوريا، واليوم تم تدميره بنسبة مائة في المائة.

ووصف ترامب، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني، بأكبر إرهابيي العالم وأكثر جزاري النظام الإيراني قسوة، وبأنه وحش قتل وجرح الآلاف من أفراد القوات الأميركية في العراق، وكان يخطط بنشاط لهجمات جديدة

وأوضح أن سليماني قام بتنظيم مقتل عدد لا يحصى من الرجال والنساء والأطفال؛ مضيفًا: ” رسالتنا إلى الإرهابيين واضحة: لن تفلت من العدالة الأميركية أبداً إذا هاجمت مواطنينا ، فإنك تخسر حياتك! ” .

وأضاف: ” في الأشهر الأخيرة، رأينا الإيرانيين الفخورين يرفعون أصواتهم ضد حكامهم القمعيين، ويجب على النظام الإيراني أن يتخلى عن سعيه للأسلحة النووية، وأن يكف عن نشر الإرهاب والموت والدمار، وأن يبدأ العمل لصالح شعبه ” .