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مجلس الضمان الصحي التعاوني يعلن عن وظائف شاغرة

مجلس الضمان الصحي التعاوني يعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

فتح مجلس الضمان الصحي التعاوني باب التقديم على 6 وظائف شاغرة لذوي الخبرة ، وذلك للعمل بمدينة الرياض .

الوظائف المطلوبة :

1- ” محلل ميزانية ” ويمكن معرفة التفاصيل عبر الرابط : هنــــا

2- كبير مسؤولي المشروع ودارة الجودة ، ويمكن معرفة التفاصيل عبر الرابط : هنــــا

3- مدير إدارة الخدمات التقنية ، ويمكن معرفة التفاصيل عبر الرابط هنــــا

4- المدير التنفيذي للموارد البشرية والخدمات المشتركة ، ويمكن معرفة التفاصيل عبر الرابط :هنــــا

5- المدير التنفيذي للتمكين والإشراف ، ويمكن معرفة التفاصيل عبر الرابط : هنــــا

6- كبير محللي التخطيط الإسترراتيجي ، ويمكن معرفة التفاصيل عبر الرابط :هنــــا

وحول موعد التقديم ، أكد مجلس الضمان الصحي أنه متاح بدءً من اليوم الأربعاء 5/ 2/ 2020 ، وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب .


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