سيدة تكتشف بعد عام ونصف أن زواجها «مزور»

خالد الظفيري(صدى):

سقطت سيدة خليجية في دولة الكويت، ضحية لمحامي أقنعها بالزواج لتكتشف بعد عام ونصف أن عقد الزواج الذي يربطها به مزور وليس موثقا في المحكمة؛ وذلك بعدما حملت بطفل فحاول إقناعها بإجهاضه بكافة الطرق.

وقالت السيدة أنه برر طلبه بكونه متزوجا من أخرى ولديه أبناء، ليتعاون مع آسيوية أجرت لها عملية إجهاض؛ بينما ساءت العلاقة بينهما لتتوجه إلى المحكمة لاستخراج عقد زواج مصدق، لتكتشف الكارثة.

واتضح للزوجة أن الأوراق التي تملكها غير صحيحة، وأنها ليست زوجة لأحد؛ ليتم القبض على الآسيوية وحارس العقار الذي كانت تسكن فيه، اللذان تعرفا على الزوج، ولا تزال التحقيقات جارية.