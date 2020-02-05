عبدالمجيد عبدالله لمتابع انتقده: الله يهديك

أميرة خالد(صدى):

وجه أحد المتابعين انتقادًا إلى الفنان عبد المجيد عبدالله؛ بسبب طريقة تعامله مع معجبيه على موقع التدوين الصغير تويتر التي لم ترق للمتابع.

وقال المتابع موجهًا حديثه إلى عبد المجيد عبد الله: ” أبو عبد الله يا فخم مُغني عربي الله يهديك هذا تويتر وليس قروب فالواتس إلا على طاري قروب فالواتس شرايك نسوي قروب ” .

ورد عبد المجيد عبد الله: ” عبود حبيبي الله يهديك هذا مكان للتواصل مع محبيني فقط احنا ف2020 فكرة انك نجم وترسم هذي موضه قدييييييمه السوشال ميديا ماخلت شي الصحافه الفنيه شبه ميته تغيرت الدنيا انا اتكلم مع محبيني بطبيعتي تعجب ماتعجب مسألة ذوق وعلى طاري القروبات فالواتسب تراها للمقربين فقط ياعبود شكرا لمرورك ” .