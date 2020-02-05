مكتشف جريمة مقتل شاب حائل: الجثة كانت مغطاة بـ«كومة بطانيات»

علي العنزي(صدى):

كشف شاهد عيان، تفاصيل جريمة قتل شابين لآخر أمام مستوصف طبي في مدينة حائل منذ يومين.

وأوضح الشاهد، أنه لاحظ وقوف سيارة قرب المستوصف وكانت تراقب الموقف، بينما حضرت سيارة أخرى وأقلت جثمان المجني عليه.

وأشار إلى أن أحد المتهمين ترجل من السيارة الموجود بها الجثة ثم ركب مع الآخر وانطلقا هاربين، تاركين باب السيارة الأولى مفتوحًا وفي وضعية التشغيل.

وأكد أن ارتاب في الأمر وذهب نحو السيارة ليكتشف وجود جثة شاب عشريني مغطاة بكومة بطانيات، فتم التحفظ عليها وإبلاغ الجهات الأمنية.

يذكر أن شرطة حائل كانت قد أعلنت القبض على المتهمين المتورطين في جريمة القتل.

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