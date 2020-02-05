معنى إيموجي «الأصابع المضمومة» الجديد

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت منظمة ” يونيكود ” عن أشكال رموز تعبيرية جديدة لعام 2020، ومنها إيموجي الأصابع المضمومة والذي من المتوقع أن يختلف معناه من دولة لأخرى.

ويعد معنى الإيموجي الجديد في إيطاليا ” ماذا تريد؟ ” ، بينما يعني في الدول العربية الهدوء أو الصبر، كما أنه من الممكن أن يحمل معنى التهديد لشخص ما؛ فيما في الهند وسيلة للتساؤل عما إذا كان شخص ما جائعاً.

وهناك الكثير من التفسيرات الساخرة له ومنها تناول الطعام بدون أوانٍ، كما أنه يتشابه مع أكلة آسيوية تشبه شبك الأصابع المضمومة واسمها ” دمبلنغ ” ، فيما يعني ” أحبك ” في الثقافة الكورية.