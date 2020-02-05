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مصرع أسرة كاملة بمنزلهم في ظروف غامضة

مصرع أسرة كاملة بمنزلهم في ظروف غامضة
القاهرة(صدى):

عثرت الجهات الأمنية في مصر على أسرة مكونة من 5 أفراد مقتولين بالسم والشنق داخل منزلهم في ظروف غامضة؛ حيث لم يتضح مرتكب الواقعة.

واتضح الجثث الخمسة لأب وزوجته وأبنائه الثلاثة، حيث تبين أن بعض أفراد الأسرة قتلوا بالسم فيما عثر على آخرين بينهم الأب مشنوقين؛ ليتم فرض طوقا حول المنزل، كما استدعي أقارب وجيران الأسرة للاستماع لأقوالهم.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1356 ] نشر منذ 26 دقيقة

أجزم أن سبب هذه المجزرة تافه جدا

لكن روح الانتقام كانت مسيطرة

[ عدد التعليقات: 33359 ] نشر منذ 24 دقيقة

اوكي

[ عدد التعليقات: 691 ] نشر منذ 3 دقائق

لاحول ولاقوه الابالله العلى العظيم
الله يرحمهم واموات المسلمين

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