مصرع أسرة كاملة بمنزلهم في ظروف غامضة
عثرت الجهات الأمنية في مصر على أسرة مكونة من 5 أفراد مقتولين بالسم والشنق داخل منزلهم في ظروف غامضة؛ حيث لم يتضح مرتكب الواقعة.
واتضح الجثث الخمسة لأب وزوجته وأبنائه الثلاثة، حيث تبين أن بعض أفراد الأسرة قتلوا بالسم فيما عثر على آخرين بينهم الأب مشنوقين؛ ليتم فرض طوقا حول المنزل، كما استدعي أقارب وجيران الأسرة للاستماع لأقوالهم.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1356 ] نشر منذ 26 دقيقة
أجزم أن سبب هذه المجزرة تافه جدا
لكن روح الانتقام كانت مسيطرة
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33359 ] نشر منذ 24 دقيقة
اوكي
القحطانى[ عدد التعليقات: 691 ] نشر منذ 3 دقائق
لاحول ولاقوه الابالله العلى العظيم
الله يرحمهم واموات المسلمين