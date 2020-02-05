بالفيديو.. غضب إسرائيلي ضد نجل ترامب: أنت تقتل اليهود

واشنطن(صدى):

سقط دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكي، في موقف محرج عندما تعرض لهجوم شرس من قبل أحد الأشخاص خلال مؤتمر صحفي، في مدينة أيوا؛ حيث اتهمه بقتل اليهود.

وقال المهاجم بعبارات شرسة: ” منذ انتخاب والدك رئيسا، يتم إطلاق النار على المزيد والمزيد من اليهود كل عام “، محاولا الوصول إلى المنصة أثناء إلقاء جونيور كلمته، لكن الحرس الخاص تعامل مع الرجل بقوة.

وردد الشاب في وجه نجل ترامب: ” أنت تقتل اليهود! كلكم! جميعكم هنا تقتلون اليهود! “؛ ليرد عليه: “إن والدي يسير في طريق صحيح رغم وجود العديد من المنتقدين ولا يضيع ولا يدخر وقتا في خدمة بلاده ويعمل دائما لصالح الشعب الأمريكي بدون ملل.. لا أعتقد أن أي شخص بذل المزيد من الجهد لإسرائيل واليهود الأمريكيين أكثر من دونالد ترامب ” .