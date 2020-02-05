محاكمة شاب بسبب مقطع صوتي مشين على «واتساب»

أبو ظبي(صدى):

يواجه شاب إماراتي قضية سب وتشهير قد تعرضه للسجن وتجعله محل إزدراء بسبب تسجيل صوتي عبر واتسآب ” يسب فيه مسؤول بأحد الشركات العقارية .

وفي التفاصيل ، فقد قام الشاب بإرسال المقطع الصوني لآخرين اتهم فيه المجني عليه بأنه العقل المدبر لهارب أستولى على موال البنوك وعلى أصول إحدى الشركات العقارية وقام بتهريبها للخارج عبر وسائل تقنية .

واعترف الشاب بالتهمة الموجه إليه وثبت عدم إختراق هاتفه لإرسال المقطع الصوتي ، وسيتم البت في قضيته الجلسة القادمة .