محاكمة شاب بسبب مقطع صوتي مشين على «واتساب»
يواجه شاب إماراتي قضية سب وتشهير قد تعرضه للسجن وتجعله محل إزدراء بسبب تسجيل صوتي عبر واتسآب ” يسب فيه مسؤول بأحد الشركات العقارية .
وفي التفاصيل ، فقد قام الشاب بإرسال المقطع الصوني لآخرين اتهم فيه المجني عليه بأنه العقل المدبر لهارب أستولى على موال البنوك وعلى أصول إحدى الشركات العقارية وقام بتهريبها للخارج عبر وسائل تقنية .
واعترف الشاب بالتهمة الموجه إليه وثبت عدم إختراق هاتفه لإرسال المقطع الصوتي ، وسيتم البت في قضيته الجلسة القادمة .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33359 ] نشر منذ 26 دقيقة
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🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45638 ] نشر منذ 25 دقيقة
طيب