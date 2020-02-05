  • الأربعاء 5

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. محاكمة شاب بسبب مقطع صوتي مشين على «واتساب»

محاكمة شاب بسبب مقطع صوتي مشين على «واتساب»

محاكمة شاب بسبب مقطع صوتي مشين على «واتساب»
أبو ظبي(صدى):

يواجه شاب إماراتي قضية سب وتشهير قد تعرضه للسجن وتجعله محل إزدراء بسبب تسجيل صوتي عبر واتسآب ” يسب فيه مسؤول بأحد الشركات العقارية .

وفي التفاصيل ، فقد قام الشاب بإرسال المقطع الصوني لآخرين اتهم فيه المجني عليه بأنه العقل المدبر لهارب أستولى على موال البنوك وعلى أصول إحدى الشركات العقارية وقام بتهريبها للخارج عبر وسائل تقنية .

واعترف الشاب بالتهمة الموجه إليه وثبت عدم إختراق هاتفه لإرسال المقطع الصوتي ، وسيتم البت في قضيته الجلسة القادمة .


2 تعليقان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *