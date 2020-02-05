وظائف شاغرة للجنسين في مستشفى دلة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى دلة بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة (للرجال والنساء) لحملة الثانوية فما فوق، للعمل بالمسميات التالية (كاشير، وكاتب إدخال بيانات، وفني أرشفة قسم الأشعة).

وأوضح المستشفى أن الوظائف الشاغرة هي: كاشير (Cashier):- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.- شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم، خبرة لا تقل عن سنة ويفضّل وجود خبرة عمل سابقة، إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

وأضاف أن من بين الوظائف المتاحة: كاتب إدخال بيانات (Data Entry Clerk):- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم، لا يشترط وجود خبرة سابقة، إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً)؛ فضلًا عن فني أرشفة قسم الأشعة (Radiology Archiving Technician).

واشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم، ولا يشترط وجود خبرة سابقة؛ فضلًا عن إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً)؛ بينما التقديم بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 2020/02/05م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي:

1- كاشير (Cashier): من هنــــــــــــا .

2- كاتب إدخال بيانات (Data Entry Clerk): من هنــــــــــــا .

3- فني أرشفة قسم الأشعة (Radiology Archiving Technician): من هنــــــــــــا .