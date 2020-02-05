بالفيديو.. القبض على مروّج للخمور في الرياض

عادل الحربي(صدى):

ألقت دوريات الأمن بشرطة منطقة الرياض، القبض على مقيم يروج الخمور، بحي النسيم؛ حيث ضبطت بحوزته كميات من الخمور المصنعة محلياً التي كان يستعد لبيعها.

وكشف مقطع فيديو، عن عملية ضبط المروج، والكميات الكبيرة من قوارير الخمر التي عثر عليها بحوزته؛ فيما تم توقيفه وتحريز الخمور المضبوطة، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بحقه نظاماً.