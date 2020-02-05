بالفيديو.. القبض على مروّج للخمور في الرياض
ألقت دوريات الأمن بشرطة منطقة الرياض، القبض على مقيم يروج الخمور، بحي النسيم؛ حيث ضبطت بحوزته كميات من الخمور المصنعة محلياً التي كان يستعد لبيعها.
وكشف مقطع فيديو، عن عملية ضبط المروج، والكميات الكبيرة من قوارير الخمر التي عثر عليها بحوزته؛ فيما تم توقيفه وتحريز الخمور المضبوطة، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بحقه نظاماً.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1356 ] نشر منذ 59 دقيقة
منذ سنوات طوال ونحن على هذه الديباجة الإعلامية التي لا تتغير
( تم القبض على مروج خمور او عصابه لترويج الخمور واودعوا السجن ) وانتهى التقرير إلى هنا !
نريد مرة واحدة، تقرير مصور يبدأ من القبض على هذه الخمور او بالاحرى السموم المصنعة محليا الى التحليل في المختبر الجنائي التابع للامن العام او أحد مختبرات وزارة الصحة
لكشف خطورة هذه الخمور والسموم التي تحتويها على صحة الإنسان والأضرار بها ونتيجة تعاطيها وغياب العقل وممكن اغتصاب المحارم والكوارث ألتي تحدث نتيحة قيادة المركبة تحت تأثير تعاطي الخمور او المسكرات.
متى…..؟