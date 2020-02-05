النفط يرتفع على أمل أن تبدد تخفيضات إنتاج أثر فيروس الصين

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفضل أنباء عن دراسة أوبك وحلفائها تخفيضات إنتاج أكبر لمواجهة تراجع محتمل للطلب العالمي على النفط نتيجة الانتشار السريع لفيروس كورونا الصيني.

وارتفع خام القياس العالمي برنت في التعاملات الآجلة 31 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 54.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 0734 بتوقيت جرينتش.

بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 49.82 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان أكثر من واحد بالمئة في وقت سابق.