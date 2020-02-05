بالصور.. بلدية بلقرن تزيل إحداثات بمنتزهات شيبانه

محمد بن طحيطح(صدى):

في إطار المحافظة على أملاك الدولة ومقدراتها من العابثين غير المبالين بالأنظمة واللوائح والقوانين والتعليمات قامت لجنة التعديات بحملة إزالة احداثاً بمنتزه شيبانه بمحافظة بلقرن .

من جانبه أوضح رئيس بلدية محافظة بلقرن الأستاذ أحمد بن عوض البارقي أن عمليات الإزالة شملت مواقع في منتزه شيبانه إلى أن تلك الإحداثات تمثل أحواشاً عشوائية وغرف وهناجر ، ومؤكداً على تلك التعديات التي تمت إزالتها مثلت إعتداء على الأراضي الحكومية البيضاء، لافتاً إلى أن مساحة الاحداثات المزاله تصل إلى نحو 4250 متر مربع ، مشيراً إلى أن تلك الاحداثات تمثل احواشاً عشوائية ، وبعض العقوم الترابية ، مشدداً بأن البلدية سوف تواصل إزالتها لكل من يعتدى علي أرض لايملكها بوثيقة رسمية ، لافتاً إلى بأنه سوف يتم تحويلهم إلى الجهات المختصة للمسائلة لتطبيق النظام بحقهم .

الجدير بالذكر أن بلدية بلقرن حذرت في وقتٍ سابق من مخالفة الأنظمة ومن يثبت تعديه فسيكون عُرضه للمسائلة القانونية من قبل الجهات المعنية .