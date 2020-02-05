بالصور.. بلدية بلقرن تزيل إحداثات بمنتزهات شيبانه
في إطار المحافظة على أملاك الدولة ومقدراتها من العابثين غير المبالين بالأنظمة واللوائح والقوانين والتعليمات قامت لجنة التعديات بحملة إزالة احداثاً بمنتزه شيبانه بمحافظة بلقرن .
من جانبه أوضح رئيس بلدية محافظة بلقرن الأستاذ أحمد بن عوض البارقي أن عمليات الإزالة شملت مواقع في منتزه شيبانه إلى أن تلك الإحداثات تمثل أحواشاً عشوائية وغرف وهناجر ، ومؤكداً على تلك التعديات التي تمت إزالتها مثلت إعتداء على الأراضي الحكومية البيضاء، لافتاً إلى أن مساحة الاحداثات المزاله تصل إلى نحو 4250 متر مربع ، مشيراً إلى أن تلك الاحداثات تمثل احواشاً عشوائية ، وبعض العقوم الترابية ، مشدداً بأن البلدية سوف تواصل إزالتها لكل من يعتدى علي أرض لايملكها بوثيقة رسمية ، لافتاً إلى بأنه سوف يتم تحويلهم إلى الجهات المختصة للمسائلة لتطبيق النظام بحقهم .
الجدير بالذكر أن بلدية بلقرن حذرت في وقتٍ سابق من مخالفة الأنظمة ومن يثبت تعديه فسيكون عُرضه للمسائلة القانونية من قبل الجهات المعنية .
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