مالك معاذ: الهلال الأفضل بدون منازع

نواف السالم(صدى):

كشف اللاعب السابق مالك معاذ، اليوم الأربعاء، عن أفضلية نادي الهلال بدون منازع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ بسبب احترافية إدارة النادي ووجود لاعبين مميزين محليين ومحترفين.

وأوضح مالك معاذ أن اللاعب الآن أصبح أكثر حرية في التنقل بين الأندية: ” عندما كانت العقود طويلة كان اللاعب مجبراً على التوقيع لمدة 5 سنوات، وبعض اللاعبين مثل نواف التمياط ورضا تكر تجاوزت أعمارهم الـ28 عاماً ولم يستطيعوا الانتقال ” .

وفي سياق متصل، أضاف اللاعب السابق: ” الدخلاء على الرياضة أبعدوني عن الوسط الرياضي، وهذا أحد الأسباب التي تقف في وجه تطوير رياضتنا “؛ فيما قال أن عدم الاستقرار وتغيير المدربين أثّر بشكل كبير على الأهلي رغم كونه في مركز جيد.