الحليب كامل الدسم يحمي الأطفال من السمنة !

أوتاوا(صدى):

على الرغم من تجنب الكثيرين للحليب كامل الدسم خوفاً من السمنة ، إلا أن دراسة علمية حديثة كشفت عن نتائج مختلفة تماماً له على الأطفال .

وأكدت الدراسة الكندية التي شملت 20897 أن تناول الأطفال للحليب كامل الدسم يجعلهم أقل عرضة للسمنة وزيادة الوزن .

وأكدت الدراسة على أهمية تلك الدهون الصحية الموجودة بالحليب للأطفال ، إذ تحتاج أجسادهم إلى طاقة عالية جداً لنشاط الحركة ، وأن الألبان من أهم المصادر الرئيسية للحصول على الطاقة .

كما أكدت أن الحليب خالي الدسم أو حتى قليل الدسم غير مناسب على الإطلاق للأطفال دون الخامسة .