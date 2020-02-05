إجراء أكثر من 8 آلاف عملية جراحية ناجحة في مستشفى الملك خالد بنجران

نجران(صدى):

أجرى مستشفى الملك خالد بنجران خلال العام الماضي 8253 عملية جراحية ناجحة في مختلف التخصصات، شملت 3194 عملية عيون، إضافة إلى 103 عمليات قلب مفتوح، وعدد 124 عملية سمنة، كما نجح أطباء الأورام في إجراء 10 عمليات للعلاج الكيماوي عن طريق المنظار PIPAC لعلاج أورام الغشاء البروتيني، وإجراء 10 عمليات استئصال لأورام الغشاء البروتيني مع العلاج الكيماوي المسخن HIPEC.

وبينت “صحة نجران” أن أقسام العظام أجرت 1100 عملية لثبيت الكسور، فيما أجرى قسم الطب الرياضي 30 عملية مناظير للركبة لإصلاح الرباط الصليبي والغضروف الهلالي، وأجرى قسم العظام 15 عملية إبدال لمفصل الركبة وأخرى لمفصل الورك، فيما تم إجراء 208 عمليات ناجحة في قسم جراحة المخ والأعصاب، إضافة إلى عمليات ناجحة في تخصصات الجراحة العامة والمسالك البولية والتجميلية والأنف والأذن والحنجرة والوجه والفكين والأوعية الدموية.

وأضافت أن مركز الغدد الصماء والسكري استقبل خلال نفس الفترة 16825 مراجعاً قدمت لهم الخدمات العلاجية اللازمة، إضافة إلى تقديم خدمات الغسيل الكلوي لعدد 15019 مريضاً واستقبل قسم المناظير الهضمية عدد 1357 مريضاً، إضافة إلى إجراء أقسام المختبر بنك الدم بالمستشفى 2.197 مليون فحص مخبري وتنفيذ أقسام التصوير الطبي 108031 فحصاً إشعاعياً خلال العام 2019م.

يذكر أن مستشفى الملك خالد بمنطقة نجران ومراكزه التخصصية خلال العام المنصرم استقبل 405.929 مراجعاً، وبلغ عدد مراجعي أقسام الطوارئ 209.708 مراجعين، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 196.122 مراجعاً.