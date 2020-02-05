عطل يصيب نظام كتابات العدل

علي القحطاني(صدى):

كشفت أنباء، اليوم الأربعاء، عن وجود ‏عطل في نظام كتابات العدل التابع لوزارة العدل؛ حيث تسبب في تعطل المراجعين الذين أعربوا عن شكواهم.

وكانت وزارة العدل قد بدأت في التحول الرقمي لكتاباتها؛ حيث قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني: ” التحول الرقمي ساعدنا على تحقيق درجات أعلى من الشفافية، التي هي أساس في العمل العدلي، وبنهاية هذا العام ستصبح جميع الوثائق التي لها حجية إلكترونية ” .