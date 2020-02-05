عطل يصيب نظام كتابات العدل
كشفت أنباء، اليوم الأربعاء، عن وجود عطل في نظام كتابات العدل التابع لوزارة العدل؛ حيث تسبب في تعطل المراجعين الذين أعربوا عن شكواهم.
وكانت وزارة العدل قد بدأت في التحول الرقمي لكتاباتها؛ حيث قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني: ” التحول الرقمي ساعدنا على تحقيق درجات أعلى من الشفافية، التي هي أساس في العمل العدلي، وبنهاية هذا العام ستصبح جميع الوثائق التي لها حجية إلكترونية ” .
شيّووووون[ عدد التعليقات: 246 ] نشر منذ 17 دقيقة
والله استغرب من القضية هذي كلنا نرغب بالتحول الالكتروني ونطالب فيه
لكن الدعم الفني للوزارات ليس بالمستوى المطلوب خصوصا مع الميزانيات التي ترصد لمثل هذه البرامج