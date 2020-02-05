بالفيديو.. «العقارب» تصل غدا

علي القحطاني(صدى):

كشف الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية ، عن نهاية موسم الشبط اليوم الأربعاء وبدء موسم العقارب غداً الخميس .

وقال “الزعاق ” في فيديو له أن مدة موسم العقارب أطول بالمقارنة بموسم الشبط ، إذ تصل مدته لـ 39 يوم .

وأضاف أن تلك المدة مقسمة إلى 3 موجات بحسب نجوم الموسم كل موجة مدتها 13 يوم ، وهي عقرب السم وسمي بذلك لأن برده يقتل كالسم ، والثانية عقرب الدم وذلك لأن برده يدمي ولا يقتل ، والثالثة عقرب عقرب الدسم وسمي بدلك لتوهما فترة الربيع .