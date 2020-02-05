بالصور.. كاديلاك اسكاليد 2021 الجديدة تقتحم الأسواق بمواصفات ممتازة

أميرة خالد(صدى):

كشفت شركة كاديلاك، عن اسكاليد 2021 الجديدة كليا، والتي تتمتع بتصميم جديد أهدأ نوعا ما من الجيل السابق، بشبك أمامي مستقيم ومصابيح أمامية أفقية وأخرى نهارية رأسية مع مصابيح خلفية رأسية بـ ” طبقات عميقة ثلاثية الأبعاد ” .

وتأتي السيارة بجنوط 22 إنش قياسي، بينما نسخة ” سبورت ” ستتميز بشبك أمامي أسود ولمسات سوداء أخرى في مختلف أنحاء الخارجية؛ فضلًا عن مقود جلدي وشاشة OLED منحنية 38 إنش بضعف كثافة البيكسل مقارنة بشاشات 4K التلفازية.

وتضم السيارة نظام ملاحة جديد بتقنية الواقع المعزز، مع خاصية صوتية تقوم بإخبار السائق بالانعطاف يمينا عبر مكبرات الصوت على يمين السائق والعكس في الانعطاف لليسار، ونظام رؤية ليلية يستخدم الأشعة تحت الحمراء لتوضيح الرؤية ورصد المشاة والحيوانات الكبيرة.

وتشمل نظام معلومات ترفيهية خلفي بشاشتين لمسيتين 12.6 إنش، مع إمكانية استخدامهم للألعاب والموسيقى والفيديوهات المختلفة مع منافذ HDMI و USB، وإضاءة محيطية وثمانية ألوان مختلفة ونظام اوديو جديد بـ 19 مكبر صوت، مع توفر نظام اختياري بـ 36 مكبر صوت.

وستحصل على نظام ” سوبركروز ” الأكثر تطورا لكاديلاك للقيادة نصف الذاتية بدون وضع اليدين على المقود بفضل تقنيات GPS بالغة الدقة وخرائط ضوئية ونظام متطور لمتابعة حالة السائق وتنبيهه وعدد كبير من الكاميرات وأجهزة الرادار، ولكن النظام سيقتصر على كندا والولايات المتحدة للوقت الحالي؛ حيث ستنطلق في الربع الثالث من العام الجاري.