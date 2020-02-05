بالفيديو.. تامر حسني مع أطول موظف أمن سعودي في موقف طريف

القاهرة(صدى):

كشف مقطع فيديو عن موقف كوميدي طريف يجمع الفنان المصري تامر حسني ومواطن سعودي يعمل موظف أمن ويتميز بطوله الملحوظ .

وأظهر الفيديو تامر حسني وهو يتحدث إلى موظف الأمن “شكال ” ، وقال له : حبيبى يا شكال.. كل سنة وأنت طيب.. وإن شاء الله كل سنة أشوفك.. بصحة وعافية وتفضل تطول وتكبر وتطول تاني .

وفجأة أثناء حديث “تامر ” قام “شكال ” ووقف أمام الجمهور ليشاهد الجميع طوله الفارع ، ويواصل الجميع الضحك وكأن كلام تامر حسني قد استجيب في حينه .

ونشر “تامر ” الفيديو الذي حقق مشاهدات مرتفعة وتفاعل كبير من الجمهور ، معلقاً عليه عشان تعرفوا إن دعواتي مستجابة.. ربنا ينجحكوا ها قولولي ادعيلكوا بإيه !