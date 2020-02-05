محمد هنيدي يمازح تركي آل الشيخ على صورة هدية قيمة تلقاها

القاهرة(صدى):

مازح الفنان المصري محمد هنيدي رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، بعد نشر الأخير صورة جهاز “كمبيوتر” يحمل مواصفات عالية، تلقاه هدية.

وكان آل الشيخ علق على صور الجهاز قائلا: تلقيت جهاز هدية يعتبر من أقوى الاجهزة في العالم وأنشاء الله استفيد منه”، ليرد عليه هندي: “نلعب عليه بوبجي”

يشار أن المستشار تركي آل الشيخ طمأن أمس في مقطع فيديو الشعب السعودي ومحبيه على صحته في أول ظهور له بعد إجراء عملية جراحية في الولايات المتحدة الأمريكية، مبيناً أن سيعود قريباً الى المملكة.