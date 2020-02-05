ختام فعاليات الملتقى الإرشادي الأول بتعليم الحدود الشمالية

رافع فريح(صدى):

اختتم مؤخراً فعاليات الملتقى الإرشادي الأول بتعليم الحدود الشمالية تحت شعار (نحوإرشاد متميز )

من تقديم مشرفات إدارة التوجيه والإرشاد -بنات ومشاركة اعضاء هيئة التدريس من جامعة الحدود الشمالية ، وحضور ٩٨مرشدة طلابية من كافة المراحل .

وتحدثت مديرة ادارة التوجيه والإرشاد الأستاذة : سامية حجي العنزي ان فكرة الملتقى انبثقت بهدف الارتقاء بالعمل الإرشادي وتجويده، مؤكدة على أهمية دور الإرشاد والتوجيه في المدارس ، مشيرة إلى أن إقامة مثل هذه الملتقيات لها دور فاعل في التطوير لتحقيق الآثار الإيجابية في تحسين المخرجات النوعية للإرشاد الطلابي، واختتمت كلمتها موجهة شكرها وتقديرها لمساعدة الشؤون التعليمية أ-نورة الفايز على رعايتها الكريمة للملتقى وحضورها المشرف حيث أثرت الملتقى بمداخلاتها القيمة وملاحظاتها البناءة كما قدمت شكرها لشركاء النجاح ممثلا بجامعة الحدود الشمالية وعمادة كلية المجتمع والتعليم المستمر الذين قدموا تعاونا كببرا وجهدًا مميزًا ،

كما عبرت مشرفة التوجيه والإرشاد الأستاذة :زينب ملوح العنزي عن سرورها لتنظيم هذه التظاهرة الإرشادية مشيدًة بنوعية البرنامج الذي شمل العديد من أوراق العمل والندوات التعريفية وعرض بعض التجارب الناجحة في الميدان من خبرات المرشدات الطلابيات للإطلاع على الأعمال المبتكرة والجهود المتميزة التي حققت نجاحًا كبيرًا في علاج المشكلات السلوكية والتحصيلية لدى الطالبات ، وأوضحت مرشدة الطالبات الأستاذة : مشاعل الياس عن مشاركتها بورقة عمل بعنوان (دراسة الحالة بإطار جديد) تم تسليط الضوء على عدد من الاستراتجيات المبتكرة في علاج الحالة الفردية ذاتياً وبيئياً كإستراتيجية الرسائل الإيحائية لتوكيد الذات ، استراتجية الانشطة التدريبية ، استراتيجية الصندوق العجيب واستراتيجية الرسائل الغير مباشرة لولي الأمر وغيرها مما كان له أثر واضح في فاعلية هذه الاستراتيجيات في تحسن الحالة وتوافقها نفسياً ،

وفِي ختام الملتقى تم تكريم جميع المشاركات .