رئيس وزراء السودان يعلق على اجتماع «البرهان» بـ «نتنياهو»

الخرطوم(صدى):

كشف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، عن ترحيبه باجتماع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا؛ لافتًا إلى أن العلاقات الخارجية هي من صميم مهام الحكومة وفق الوثيقة الدستورية.

وفي السياق نفسه، شدد حمدوك على موقف السودان الثابت من القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة وفق الإجماع العربي، مؤكدًا التزامه بالعمل لإنجاز مطالب المرحلة الانتقالية في السودان.

وقال رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أنه التقى برئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أوغندا، لافتا إلى أن اللقاء جاء من منطلق حفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق مصالح شعبه.