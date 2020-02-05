رئيس وزراء السودان يعلق على اجتماع «البرهان» بـ «نتنياهو»
كشف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، عن ترحيبه باجتماع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا؛ لافتًا إلى أن العلاقات الخارجية هي من صميم مهام الحكومة وفق الوثيقة الدستورية.
وفي السياق نفسه، شدد حمدوك على موقف السودان الثابت من القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة وفق الإجماع العربي، مؤكدًا التزامه بالعمل لإنجاز مطالب المرحلة الانتقالية في السودان.
وقال رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أنه التقى برئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أوغندا، لافتا إلى أن اللقاء جاء من منطلق حفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق مصالح شعبه.
ابو وليد[ عدد التعليقات: 1305 ] نشر منذ 24 دقيقة
اخيرا بدأ العرب يكتشفون الحقيقه وان اليهودي افضل بمليون مره من المتسولين الخونه المتاجرين بقضيه فلسطين لابتزاز العرب — وفي الاخير يرتمون في احضان ايران ويتمسحون بحذاء الخميني ويصلون خلف من يسب الصحابه ويتهم امهات المؤمنين بالزنا
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1353 ] نشر منذ 3 دقائق
من يجامل الفلسطينيين على حساب سياسة دولته، لن يجد من الفلسطينيين إلا الجحود والنكران
والظاهر أن الاخوة السودانيين شاهدوا ما تتعرض له السعودية من كثير من الفلسطينيين والعرب بسبب القضية الفلسطينية وهذا والسعودية لم تقم علاقة مع إسرائيل
إنما اتخذوا القضية الفلسطينية لتصفية حسابات سياسية مع السعودية ليس لفلسطين علاقة بها.
لذلك اختاروا مصلحة السودان العليا