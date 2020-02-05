صحة حفرالباطن تقدم مبادرة توعوية عن الأسنان لطالبات المرحلة الإبتدائية

سعيد العجل(صدى):

قدم مركز طب الأسنان التخصصي بصحة حفرالباطن مبادرة توعوية وتثقيفية استهدفت طالبات المرحلة الابتدائية في عيادة صحة الفم والأسنان لتوعيتهم بالأدوات المناسبة للأسنان حيث تم عمل فلورايد للطالبات وتثقيفهم بطرق تنظيف الأسنان الصحيحة والمحافظة عليها من التسوس بالإضافة إلى تعريفهم بالفرشاة المناسبة التي تتيح الوصول لكل جوانب السن من الخارج والداخل.مع توزيع الهدايا عليهم

وتحرص صحة حفرالباطن على استمرار المبادرات التوعوية في جميع المراحل الدراسية وذلك لتعزيز الثقافة الصحية ورفع معدل الوعي الصحي لدى طلاب المدارس