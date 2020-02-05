  • الأربعاء 5

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. «الجهني»: أقوى موجة برد منذ عشر سنوات تضرب المملكة الأسبوع المقبل

«الجهني»: أقوى موجة برد منذ عشر سنوات تضرب المملكة الأسبوع المقبل

«الجهني»: أقوى موجة برد منذ عشر سنوات تضرب المملكة الأسبوع المقبل
حمود العنزي(صدى):

حذر “زياد الجهني ” باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية من موجة برد عنيفة مع نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع القادم .

وقال “الجهني ” في حسابه الرسمي عبر ” تويتر ” : دفئ “مؤقت” واعتدال ملحوظ لدرجات الحرارة ومع نهاية الاسبوع الحالي وبداية القادم موجة باردة جديدة تصل معها درجات الحرارة للصفر المئوي .

وأضاف : تلك الموجة قد تكون أقوى موجة باردة في شهر فبراير منذ عشر سنوات .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 246 ] نشر منذ 37 دقيقة

الله يستر بستره
يعني من الحين نقفل كل منسم يدخل معه الهواء حتى اشعار اخر ههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 769 ] نشر منذ 30 دقيقة

قفل حتى مخرج فضلاتك.
يا شيطون قصدي شيؤوون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *