«الجهني»: أقوى موجة برد منذ عشر سنوات تضرب المملكة الأسبوع المقبل

حمود العنزي(صدى):

حذر “زياد الجهني ” باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية من موجة برد عنيفة مع نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع القادم .

وقال “الجهني ” في حسابه الرسمي عبر ” تويتر ” : دفئ “مؤقت” واعتدال ملحوظ لدرجات الحرارة ومع نهاية الاسبوع الحالي وبداية القادم موجة باردة جديدة تصل معها درجات الحرارة للصفر المئوي .

وأضاف : تلك الموجة قد تكون أقوى موجة باردة في شهر فبراير منذ عشر سنوات .