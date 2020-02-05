معلومات خطيرة عن مرتزقة «أردوغان» في ليبيا وعلاقتهم بالدوحة

طرابلس(صدى):

كشفت وسائل إعلام روسية عن معلومات خطيرة بشأن إرسال تركيا القوات السورية المرتزقة إلى طرابلس لدعم المقاتلين ضد الجيش الوطني الليبي .

وأكدت أن قطر لها دور كبير في دعم الموقف التركي وأن الأسلحة المرسلة للمقاتلين المرتزقة ورواتبهم المجزية بأموال الدوحة .

كما كشفت أن عملية نقل المتطرفين من سوريا إلى ليبيا كانت عبر شركة “سادات ” الأمنية المملوكة لـ”عدنان تانري فيردي ” المستقيل من منصب المستشار العسكري للرئيس التركي منذ فترة قريبة .

وأكدت أن تركيا تدعم الخراب الليبي من أجل مصالحها الجيوسياسة بدعم قطر التي اعتادت على الإنسياق للأتراك على حساب أشقائها العرب.