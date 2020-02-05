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معلومات خطيرة عن مرتزقة «أردوغان» في ليبيا وعلاقتهم بالدوحة

معلومات خطيرة عن مرتزقة «أردوغان» في ليبيا وعلاقتهم بالدوحة
طرابلس(صدى):

كشفت وسائل إعلام روسية عن معلومات خطيرة بشأن إرسال تركيا القوات السورية المرتزقة إلى طرابلس لدعم المقاتلين ضد الجيش الوطني الليبي .

وأكدت أن قطر لها دور كبير في دعم الموقف التركي وأن الأسلحة المرسلة للمقاتلين المرتزقة ورواتبهم المجزية بأموال الدوحة .

كما كشفت أن عملية نقل المتطرفين من سوريا إلى ليبيا كانت عبر شركة “سادات ” الأمنية المملوكة لـ”عدنان تانري فيردي ” المستقيل من منصب المستشار العسكري للرئيس التركي منذ فترة قريبة .

وأكدت أن تركيا تدعم الخراب الليبي من أجل مصالحها الجيوسياسة بدعم قطر التي اعتادت على الإنسياق للأتراك على حساب أشقائها العرب.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 92656 ] نشر منذ 1 ساعة

وهل في ذالك شك ….؟؟

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