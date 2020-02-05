معلومات خطيرة عن مرتزقة «أردوغان» في ليبيا وعلاقتهم بالدوحة
كشفت وسائل إعلام روسية عن معلومات خطيرة بشأن إرسال تركيا القوات السورية المرتزقة إلى طرابلس لدعم المقاتلين ضد الجيش الوطني الليبي .
وأكدت أن قطر لها دور كبير في دعم الموقف التركي وأن الأسلحة المرسلة للمقاتلين المرتزقة ورواتبهم المجزية بأموال الدوحة .
كما كشفت أن عملية نقل المتطرفين من سوريا إلى ليبيا كانت عبر شركة “سادات ” الأمنية المملوكة لـ”عدنان تانري فيردي ” المستقيل من منصب المستشار العسكري للرئيس التركي منذ فترة قريبة .
وأكدت أن تركيا تدعم الخراب الليبي من أجل مصالحها الجيوسياسة بدعم قطر التي اعتادت على الإنسياق للأتراك على حساب أشقائها العرب.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92656 ] نشر منذ 1 ساعة
وهل في ذالك شك ….؟؟