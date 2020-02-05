«هدف» يودع 506 ملايين ريال في حسابات المستفيدين من برنامج «حافز»

الرياض(صدى):

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، اليوم الأربعاء، أكثر من 506 ملايين ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 334 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي «حافز البحث عن عمل»، و«حافز صعوبة الحصول على عمل»؛ وذلك عن شهر يناير 2020م.

وكشف «هدف» أن عدد المستفيدين من «حافز البحث عن عمل» بلغ 173 ألفًا و763 مستفيدًا ومستفيدة، فيما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج «حافز صعوبة الحصول على عمل» 160 ألفًا و365 مستفيدًا ومستفيدة، مبينًا أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي البرنامجين لشهر يناير، بلغ 2280 مستفيدًا ومستفيدةً؛ منهم 1328 إناث و952 ذكور.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج لدعم تأهيل وتدريب مستفيدي ومستفيدات البرنامجين، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقًا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

ودعمًا لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص «هدف» على إطلاق برامج محفِّزة للتوطين، وعلى عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة بالمملكة؛ وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.