تحذير: كورونا يصيب المرضى بعد الشفاء مجدداً والتطعيم لا يؤثر عليه

بكين(صدى):

كشف علماء صينيون عن مخاطر شديدة تحوم حول هؤلاء المعالجين مؤخراً من فيروس كورونا الجديد .

وأكد العلماء أن هؤلاء الذين تم شفائهم وتطعيمهم لم ينجوا بشكل تام من الفيروس الخطير ، إذ ما زالوا معرضين مرة أخرى للإصابه بالمرض وأن عليهم حماية أنفسهم .

وأكدوا أن الأجسام المناعية التي نشأت بعد الإصابة بالمرض ليست قوية لدرجة حماية الجسم فترة طويلة والصمود أمام الفيروس .

وطالب العلماء المرضى الذين تم شفاؤهم، بالاهتمام بالتدريب وعملية إعادة التأهيل والإرشاد النفسي، مع تمارين خفيفة في المنزل.