تحذير: كورونا يصيب المرضى بعد الشفاء مجدداً والتطعيم لا يؤثر عليه
كشف علماء صينيون عن مخاطر شديدة تحوم حول هؤلاء المعالجين مؤخراً من فيروس كورونا الجديد .
وأكد العلماء أن هؤلاء الذين تم شفائهم وتطعيمهم لم ينجوا بشكل تام من الفيروس الخطير ، إذ ما زالوا معرضين مرة أخرى للإصابه بالمرض وأن عليهم حماية أنفسهم .
وأكدوا أن الأجسام المناعية التي نشأت بعد الإصابة بالمرض ليست قوية لدرجة حماية الجسم فترة طويلة والصمود أمام الفيروس .
وطالب العلماء المرضى الذين تم شفاؤهم، بالاهتمام بالتدريب وعملية إعادة التأهيل والإرشاد النفسي، مع تمارين خفيفة في المنزل.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92656 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يكفينا الامراض ومسبباتها .. آمين ..