بالفيديو.. «العرفج» : الرجال مع المرأة «لطفاء بزيادة»

علي القحطاني(صدى):

أكد الكاتب الساخر، الدكتور أحمد العرفج، أن الرجال يتعاملون مع النساء بلطف أكثر من اللازم، لافتًا إلى أن ذاكرة المرأة انتقائية فهي تتذكر ما يروق لها فقط وتنسى ما دون ذلك سريعًا.

وأوضح أحمد العرفج، خلال فقرة ” حكايا أبو سفيان ” في برنامج ” يا هلا ” على فضائية روتانا خليجية، قصة طريقة لسيدة بريطانية كانت مسافرة من مطار هيثرو وأثناء انتظارها لرحلتها بالمطار اشترت ” بسكوتًا ” وجلس بجانبها رجلًا اشترى نفس النوع.

وقال أن السيدة جلست لتقرأ فيما جلس بجوارها الرجل الذي وضع ” البسكوت ” الخاص به بجوارهما لتبدأ هي في الأكل منه على أساس أنه لها فيما اشتعلت غضبًا لقيام الرجل بالأكل منه؛ لتكتشف في الطائرة أنها لم تقم بفتح علبتها فتتوجه للاعتذار للرجل.