برشلونة يسعى لتعويض غياب ديمبلي

وكالات(صدى):

يسعى نادي برشلونة إلى تعويض غياب الفرنسي عثمان ديمبلي المصاب، والذي سيغيب حتى نهاية الموسم؛ فالقوانين الإسبانية تسمح للفريق بتعويض لاعب مصاب خارج فترة الانتقالات، حال كان غيابه يفوق 5 أشهر وهو ما على برشلونة تأكيده عبر لجنته الطبية كما حدث مع فالنسيا بعد إصابة مدافعه الأرجنتيني غاراي.

وسيفتح برشلونة ملفات بعض اللاعبين المنتمين لفرق إسبانية لكونه لا يستطيع شراء لاعب من خارج إسبانيا سوى إن كان دون فريق؛ فيما تضم قائمة المرشحين مهاجم جيرونا الأوروغوياني كريستيان ستيواني البالغ 33 عاما، ويبلغ الشرط الجزائي في عقده 25 مليون يورو.

وتشمل القائمة مهاجم خيتافي الإسباني خايمي ماتا، البالغ 31 عاما، ومهاجم ريال سوسيداد البرازيلي وليان خوسي البالغ 28 عاما، والفرنسي كيفن غاميرو مهاجم فالنسيا البالغ 32 عاما؛ فضلًا عن مهاجم فالنسيا الدولي الإسباني رودريغو مورينو رغم صعوبة تخلي فريقه عنه في الفترة الحاسمة من الموسم.