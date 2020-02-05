«إعادة تأهيل الألم» للتخلص من آلام الظهر المزمنة

أميرة خالد(صدى):

أكد الأطباء أنه يمكن علاج آلام الظهر المزمنة دون اللجوء إلى الجراحة من خلال ” إعادة تأهيل الألم “؛ حيث أنهم يعملون على فرضية أن آلام أسفل الظهر ناتجة أساسا عن الأعصاب المحيطية في تلك المنطقة من الجسم.

وأدى هذا الافتراض إلى علاجات تركز فقط على الأعصاب أو على العمليات الجراحية المصممة لتخفيف الضغط، كما أن الجهاز العصبي المركزي يخلق “مصفوفة عصبية” مؤلفة من المعلومات المعرفية والحركية والحسية والسلوكية والعاطفية، تشبه إلى حد ما “خريطة عصبية” معقدة وتفاعلية في الدماغ.

ويتضمن العلاج مقاربة متعددة الأوجه تشمل أفضل ممارسات إعادة التأهيل والتدريب الآمن على الحركة والتمرينات وتمارين التمديد (stretching) وتقوية العضلات، وبالإضافة إلى ذلك، فإن العلاج الأشمل تحقيقا لهذه الغاية يتعلق بكيفية معالجة الدماغ للمعلومات، وكيفية رؤيته للألم.

ويعد العلاج مع علماء النفس المختصين بعلاج الألم والمعالجين المدربين في إدارة الألم سيكون عنصرا قيّما في عملية العلاج، والعمل على تغيير تركيزك وعلاقتك بالألم يمكن أن يغير حياتك؛ لأنه سوف يجعل من الممكن البدء في التحرك والتفكير والاستجابة لآلامك المزمنة بشكل مختلف.