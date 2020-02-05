الإنتهاء من خطة بناء مدينة لوجيستية ومطار وقطار بالخفجي قريباً

عادل الحربي(صدى):

كشف مسؤولون بشركتي أرامكو لأعمال الخليج وشيفرون السعودية عن الإنتهاء قريباً من خطة مشروع تطوير البنية التحتية لمحافظة الخفجي .

وتشمل الخطة بناء مدينة صناعية لوجيستية ، ومطار ، وربط لمشروع السكك الحديدية الخليجي ، ومشاريع لخدمة الطاقة ، ومشاريع سياحية .

كما سيتم استئناف إنتاج النفط نهاية الشهر الجاري بعد إنقطاع 5 أعوام .

وتأتي هذه الخطة لمواكبة رؤية المملكة 2030 لإيجاد بيئة جاذبة للإستثمار وتلبية الإحتياجات الأساسية لسكان المحافظة من مواطنين ومقيمين .