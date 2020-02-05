«تويتر» تزيل مقاطع الفيديو المعدلة

عادل الحربي(صدى):

أطلقت شركة “تويتر” العملاقة للتواصل الاجتماعي، سياسة جديدة تستهدف مقاطع الفيديو التي يتم تعديلها ببرمجيات من شأنها خداع المشاهد، حيث سيتم حذفها وإزالتها لأنها قد تؤثر على السلامة العامة أو تسبب “ضررا خطيرا”.

وقالت تويتر، اليوم الثلاثاء، أنها ستصنف منشورات معينة تحتوي على مواد إعلامية يجري التلاعب بها بشكل مخادع، وسيتم حذفها في بعض الحالات؛ فيما اكتسبت هذه القضية اهتماما كبيرا أثناء التحضير للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأوضحت شركة تويتر: ” يجب أن تكون قادرًا على العثور على معلومات موثوقة على تويتر .. يعني هذا أن يتم فهم ما إذا كان المحتوى الذي تراه حقيقيا أم مزيفا وتكون لديك القدرة على إيجاد مزيد من السياق حول ما تراه على تويتر “.