إعادة استقدام العمالة المنزلية الإندويسية إلى المملكة قريباً

علي القحطاني(صدى):

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا عصام الثقفي إعادة الحكومة الإندونيسية فتح باب تصدير العمالة المنزلية إلى المملكة ودول الشرق الأوسط قريباً .

وقال “الثقفي ” في مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية ” أن هذا الملف كان متعطل منذ سنوات بسبب قرار حكومة إندونيسيا بوقف تصدير العمالة لـ 19 دولة بالشرق الأوسط بينها المملكة ، إلا أنها أعادت هيكلة برنامج تصدير العمالة .

وأضاف أن وزارة القوى العاملة في إندونيسيا ستبدأ بتصدير العمالة المنزلية إلى المملكة أولاً بصفة تجريبية لمدة 6 أشهر على أن تستمر وتعمم على باقي الدول في حال نجاحها .

وأشار إلى أنه من المفترض أن يتم تصدير العمالة في شهر أكتوبر ، إل أن هناك بعض الأمور التقنية بين وزارة العمل في المملكة ونظيرتها الإندونيسية .