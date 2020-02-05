إعادة استقدام العمالة المنزلية الإندويسية إلى المملكة قريباً
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا عصام الثقفي إعادة الحكومة الإندونيسية فتح باب تصدير العمالة المنزلية إلى المملكة ودول الشرق الأوسط قريباً .
وقال “الثقفي ” في مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية ” أن هذا الملف كان متعطل منذ سنوات بسبب قرار حكومة إندونيسيا بوقف تصدير العمالة لـ 19 دولة بالشرق الأوسط بينها المملكة ، إلا أنها أعادت هيكلة برنامج تصدير العمالة .
وأضاف أن وزارة القوى العاملة في إندونيسيا ستبدأ بتصدير العمالة المنزلية إلى المملكة أولاً بصفة تجريبية لمدة 6 أشهر على أن تستمر وتعمم على باقي الدول في حال نجاحها .
وأشار إلى أنه من المفترض أن يتم تصدير العمالة في شهر أكتوبر ، إل أن هناك بعض الأمور التقنية بين وزارة العمل في المملكة ونظيرتها الإندونيسية .
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