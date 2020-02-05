الكلباني: «الحامل مات زوجها أو طلقها تخرج من العدة بالولادة»

علي القحطاني(صدى):

أجاب الشيخ عادل الكلباني، على استفسار سيدة، بشأن عدة السيدة بعد الولادة.

وقالت السيدة في استفسارها: «عندي سوال اختي مات زوجها قبل ثلاث أيام وزوجته ولدت اليوم ولد سمعنا أن الولد يطلع أمه من الحداد، هي وجارتها، ولو أن حامل ببنت تطلع هي من الحداد، وجارتها تكمل حداد هل هذا صحيح؟».

ورد الكلباني قائلا: «الحامل مات زوجها أو طلقها تخرج من العدة بالولادة، جارتها ما لها دخل سواء ولدت ولد أو بنت أو توأم».