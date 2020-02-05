سيارة موديل 2020 من آل الشيخ لمتوقع نتيجة مباراة ألميريا القادمة

نواف السالم(صدى):

خصص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي آلميريا الإسباني، سيارة حديثة لمتوقع نتيجة مباراة الفريق القادمة، ضمن منافسات الدوري الإسباني الدرجة الثانية.

وقال آل الشيخ لمتابعيه: أبي أعرف توقعاتكم لمباراتنا الجاية، أمام راسينغ سانتاندير، يوم ٧ فبراير ٢٠٢٠ الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة.

وأوضح أن الجائزة للتوقع الصحيح مع اتباع الشروط هي سيارة موديل 2020، متمنيًا التوفيق للجميع.

ومن شروط المسابقة، متابعة حسابات تركي آل الشيخ وحسابات النادي بمواقع التواصل، ويتوقف استقبال التوقعات مع بداية المباراة، ويتم السحب بعدها.

يذكر أن فريق راسينغ يحتل المركز الـ22 الأخير، في تريب فرق الدوري.