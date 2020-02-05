ضبط العاملين في صالون قام بالحلاقة لفتاة بالرياض

عادل الحربي(صدى):

على خلفية مقطع فيديو متداول، لرجل تفاجأ بوجود فتاة داخل صالون حلاقة رجالي، أوقفت الأجهزة الأمنية في منطقة الرياض، عددا من العاملين في الصالون المذكور، عقب قيامهم بالحلاقة للفتاة.

وتم إيقاف العاملين بالصالون للتحقيق معهم، ومن ثم إحالتهم لجهات الاختصاص.

يذكر أن أمانة محافظة جدة، قد أكدت عدم صدور أي قرار يتعلق بالسماح للسيدات بالحلاقة في صوالين الرجال.

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