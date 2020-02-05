  • الأربعاء 5

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ضبط العاملين في صالون قام بالحلاقة لفتاة بالرياض

ضبط العاملين في صالون قام بالحلاقة لفتاة بالرياض

ضبط العاملين في صالون قام بالحلاقة لفتاة بالرياض
عادل الحربي(صدى):

على خلفية مقطع فيديو متداول، لرجل تفاجأ بوجود فتاة داخل صالون حلاقة رجالي، أوقفت الأجهزة الأمنية في منطقة الرياض، عددا من العاملين في الصالون المذكور، عقب قيامهم بالحلاقة للفتاة.

وتم إيقاف العاملين بالصالون للتحقيق معهم، ومن ثم إحالتهم لجهات الاختصاص.

يذكر أن أمانة محافظة جدة، قد أكدت عدم صدور أي قرار يتعلق بالسماح للسيدات بالحلاقة في صوالين الرجال.

اقرأ أيضًا:

حقيقة فتح صوالين الحلاقة الرجالية للسيدات


الوسوم:

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *