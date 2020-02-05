فتاة تدعي اختطافها للزواج من حبيبها بمليون جنيه فدية!
اختلقت فتاة مصرية، واقعة اختطافها، للحصول على مبلغ مالي ضخم من والدتها يمكنها من الزواج من حبيبها.
وكانت والدة الفتاة قد أبلغت بتغيب ابنتها حيث خرجت لعملها -مضيفة طيران- وتلقت اتصالا هاتفيا من رقم مجهول يخبرها بأن ابنتها مختطفة ويطلب فدية مبلغ مليون جنيه مقابل إطلاق سراحها.
وبالتحريات تبين عدم وجود جريمة خطف من الأساس، وعثر على الفتاة برفقة شاب في شقة، واتضح أنهما متزوجان عرفيا.
وألقت الشرطة القبض عليهما، وأحيلا للنيابة العامة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 54175 ] نشر منذ 15 دقيقة
هههههههه ههههههههه
كذبات البنات ماتخلص
حتى في السناب
وحده تهني أخوها وتتحمد له باالسلامة
الف حمدالله على السلامة عبودي حبيبي توه جاء من باريس..
وعبودي كان في التوقيف سارق كيس أسمنت وطالع بكفاله
لاباريس ولا هم يحزنون😂😂😂😂😂😂