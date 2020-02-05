فتاة تدعي اختطافها للزواج من حبيبها بمليون جنيه فدية!

القاهرة(صدى):

اختلقت فتاة مصرية، واقعة اختطافها، للحصول على مبلغ مالي ضخم من والدتها يمكنها من الزواج من حبيبها.

وكانت والدة الفتاة قد أبلغت بتغيب ابنتها حيث خرجت لعملها -مضيفة طيران- وتلقت اتصالا هاتفيا من رقم مجهول يخبرها بأن ابنتها مختطفة ويطلب فدية مبلغ مليون جنيه مقابل إطلاق سراحها.

وبالتحريات تبين عدم وجود جريمة خطف من الأساس، وعثر على الفتاة برفقة شاب في شقة، واتضح أنهما متزوجان عرفيا.

وألقت الشرطة القبض عليهما، وأحيلا للنيابة العامة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.