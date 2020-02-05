موظف يتهم مديره بالتسبب في انفصاله عن زوجته

نايف السالم(صدى):

وجه موظف في جدة، اتهامًا لمديره بالتسبب في طرده من العمل، وانفصاله عن زوجته.

وأوضح المواطن أن زوجته قد حصلت على ابتعاث لدراسة الماجستير لـ 3 سنوات، فقام بتقديم إجازة مرافقة لمدة سنتين، وحصل على موافقة.

ولفت إلى أنه قبل انتهاء السنة الثانية طلب إجازة سنة أخرى استثنائية، لكنه تفاجأ بمديره يخبره بالعودة إلى العمل بسبب رفض الإجازة وإلا سيفصلونه، فترك أسرته وعاد إلى جدة.

وطلب المدير منه تقديم استقالته مبينًا له أن الاستقالة تمكنه من العودة للعمل إذا انتهت السنة، ليستجيب لضغطه ويتقدم بالاستقالة، ثم عدل عنها بعد أيام.

وتفاجأ بعد عودته بصدور طي قيد استقالة من وظيفته، مشيرًا إلى أنه لم يجد من يأخذ حقه من المتسبب في ضياع مصدر رزقه.