النصر يعلن قائمته في دوري أبطال آسيا

نواف السالم(صدى):

كشف المدير الفني للنصر روي فيتوريا، عن قائمة الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وفيما يلي قائمة النصر في دوري أبطال آسيا:

حراسة المرمى: وليد عبدالله – برادلي جونز – زيد البواردي – نواف العقيدي

خط الدفاع: عبدالإله العمري – عمر هوساوي – عبدالله مادو – نايف الماس – سلطان الغنام – حمد المنصور – عبدالرحمن العبيد – عبدالرحمن الشمري

خط الوسط: عبدالعزيز الجبرين – عبدالله الخيبري – عبدالرحمن الدوسري – عوض خميس – مختار عوض – أيمن يحيى سالم – فهد الجميعة – خالد الغوينم – عبدالعزيز الدوسري – يحيى الشهري – جوليانو – نورالدين أمرابط

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله – عبدالفتاح آدم – فراس البريكان – محمد مران

ويتواجد النصر في المجموعة الرابعة التي تضم العين الإماراتي وسيباهان الإيراني والسد القطري.

ويخوض الفريق مباراته الأولى أمام الفريق القطري، يوم 11 من شهر فبراير الجاري على استاد الملك فهد الدولي.

اقرأ أيضًا: