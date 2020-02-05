رجل ينهي حياته بعد قتله زوجته وأولاده الثلاثة!

القاهرة(صدى):

شهدت مصر جريمة مروعة، حيث أقدم رجل على قتل أبنائه الثلاثة وزوجته بالسم، ثم انتحر.

وتلقت الشرطة المصرية بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على خمس جثامين داخل منزل جارهم.

وأفاد الأهالي أن الزوج كان مريضًا نفسيًا، وتم نقل الجثث الخمسة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.