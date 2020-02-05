رجل ينهي حياته بعد قتله زوجته وأولاده الثلاثة!
شهدت مصر جريمة مروعة، حيث أقدم رجل على قتل أبنائه الثلاثة وزوجته بالسم، ثم انتحر.
وتلقت الشرطة المصرية بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على خمس جثامين داخل منزل جارهم.
وأفاد الأهالي أن الزوج كان مريضًا نفسيًا، وتم نقل الجثث الخمسة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92631 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ياالله طلبتك لاتِـزعزعٰ ثبآتـيٰ❣[ عدد التعليقات: 14917 ] نشر منذ 51 دقيقة
الله المستعان
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 54148 ] نشر منذ 10 دقائق
لحووووووووول😐