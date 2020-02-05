صورة .. موقع أصحاب الأخدود فى نجران

نجران(صدى):

تعد مدينة ” رقمات ” من أقدم المناطق التاريخية في المملكة، والتى حملت بين أرجاءها معالم أثرية فضلا عن ورود ذكرها في قصة “أصحاب الأخدود” في القرآن الكريم.

وتقع المدينة في جنوب المملكة، وتحديدًا في منطقة نجران، حيث يعود تاريخها لعصر مملكة حمير منذ 2200 عام.

وتضم المنطقة آثار بعضها يعود للمذبحة التاريخية التى أوقعها ذو نواس ملك حمير في سنة 520 بحق سكان المنطقة، وأخرى عبارة عن ألواحًا معدنية ومسلة حجرية.

وتعتبر من أغنى المواقع الأثرية في شبه الجزيرة العربية حاليًا.