إعدام طالب عاشر شقيقته الطفلة وأنجب منها!

القاهرة(صدى):

أصدرت محكمة جنايات مصرية ، حكما بإعدام المتهم بالإنجاب من شقيقته الطفلة، البالغة من العمر 13 عامًا، حيث أحالت أوراقه إلى المفتي.

وكان المتهم الذي يبلغ 19 عاما ويدرس في الثانوي الأزهري عاشر شقيقته 13 عامًا،معاشرة الأزواج عنوة حال كونه من المتولين تربيتها وأنجب منها طفلًا.

وكشفت التحريات أن الطفلة ذهبت إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتبين أنها حامل في 36 أسبوعا وغير متزوجة ولابد من عمل عملية قيصرية لها، وبسؤال شقيقها الأكبر أوضح أن شقيقهما الأصغر هو الذي فعل ذلك.

وقالت المجني عليها، أمام النيابة العامة، إنها كانت مع شقيقها بمفردهما في المنزل، وقام بجذبها ومعاشرتها عنوة، لافتة إلى أنه قام بذلك مرتين فقط، في نفس اليوم، وأنها حملت منه وأنجبت طفلًا.