راكب يدعي إصابته بـ«كورونا» للهبوط من طائرة !

أوتاوا(صدى):

أقدم راكب عشريني على طائرة كندية على الإعاء بأنه مصاب بكورونا مما تسبب في عودة الطائرة إلى تورونتو بعد تحليقها بساعتين.

وكان على متن الطائرة 243 راكبا وتسير في ظروف جيدة نحو مدينة ”مونيغو باي“ ، بينما وقف أحد الركاب وادعى أنه عائد من الصين وأنه مصاب بفيروس كورونا، فقرر الربان العودة فورا إلى مطار ”بيرسون“ الدولي.

وتم وضع الراكب المكور في مؤخرة الطائرة بعد تزويده بقناع وقفازات؛ وفور نزوله والتأكد من عدم إصابته تم القبض عليه.

وتسببت المزحة في تأخير رحلتين لشركة ويست جيت التي اعتذرت للمسافرين، كما اضطرتها لبرمجة رحلة إضافية لنقل المسافرين نحو جامايكا الذين تضرروا من الواقعة.