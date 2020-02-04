ثلاث ملفات مهمة تصدرت قائمة موضوعات مؤتمر انجازات الرئيس

سعيد العجل(صدى):

شهدت دار الأوبرا في جامعة مصر اليوم الثلاثاء انطلاق مؤتمر تحت شعار (إنجازات الرئيس) في الفترة مابين ٢٠١٤ وحتى ٢٠٢٠، تحت رئاسة الدكتور صالح السقا – رئيس المؤسسة المصرية للدراسات السياسية و الإستراتيجية

بدأ المؤتمر بكلمة افتتاحية تلتها طرح مواضيع مهمة، ثلاث منها تصدرت قائمة الموضوعات

في عهد الرئيس.. اهتمام واجتياز للأزمة الاقتصادية

فيما يخص الجانب الاقتصادي ألقى الدكتور اسلام شاهين أستاذ الإقتصاد السياسي كلمته التي أشار فيها الى أهم الإنجازات الاقتصادية التي نفذت في عهد رئيس الدولة عبدالفتاح السيسي، وأنه ركز منذ فترة توليه للرئاسة على تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، واصلاح البنى التحتية، وتذليل كل ما قد يعوق الإستراتيجية الإستثمارية، وواصل الدكتور ” شاهين ” خلال كلمته في سرد إنجازات الرئيس فيما يتعلق بالجانب الإقتصادي، مؤكدا بأن الرئيس استطاع أن يعيد لمصر عافيتها واجتياز أزماتها الإقتصادية بجدارة.

انجازات نوعية في القطاع العسكري

ومن جانبه اعتبر اللواء هشام الحلبي- مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية – بأن الإنجازات التي حققها السيد رئيس الدولة عبدالفتاح السيسي هي انجازات غير مسبوقة ووصفها بالنوعية، والتي تمثلت في تحقيق تغييرات ضخمة في مجال التسليح والتصنيع العسكري وتطوير القدرات والأفكار العسكرية.

وأضاف، بأن فترة رئاسة الرئيس للدولة شهدت البلاد العديد من الفعاليات والأحداث التي أكدت قدرة القطاع العسكري وقواته المسلحة بكافة مساراتها البرية والبحرية والجوية على العمل وفق استراتيجية شاملة يمكنها من مواجهة التحديات التي قد تفرضها الظروف الراهنة.

تمكين المرأة أهم الانجازات الإجتماعية

وضمن الموضوعات المهمة التي تم تناولها خلال المؤتمر، كانت عن الانجازات الإجتماعية التي تم ترجمتها واقعا في عهد الرئيس السيسي، ويأتي ملف تمكين المرأة في أول قوائمه ، اذ قالت سمر الدسوقي- رئيس تحرير مجلة حواء، في كلمة القتها خلال بث المؤتمر بأن تمكين المرأة المصرية في عهد الرئيس وصل أعلى درجات الاندماج الإجتماعي وهو ما يحقق ضمان حقوقها في الحصول على فرص متساوية في كافة مجالات الحياة ، وأشارت “الدسوقي” الى ان هذه الاستراتيجية تتسق مع رؤية مصر الجديدة ٢٠٣٠، ومع ايمانها بالدستور المصري الذي كفل حقوق المواطن دون تفرقة.

وأضافت، استطعنا في عهد الرئيس القضاء على كافة أشكال التمييز ، وكفالة الحقوق الأساسية من حماية ورعاية وكافة متطلبات المرأة، لافتة الى أن المرأة اليوم أثبتت وجودها وحضورها ابتداء من ادوارها كمربي وأم ودورها الإجتماعي والثقافي في بناء النشئ وصولا الى قبب ومجالس صناعة القرار، واوضحت السيدة سمر الى أن هذا المؤتمر ماهو الا رسائل شكر مهداة لفخامة رئيس الدولة عرفانا وتقديرا على جهوده الكبيرة من أجل النهوض بالدولة وبشعبها ومقدراتها.

تلى هذه المحاور كلمة ألقاها الدكتور صالح السقا رئيس المؤسسة المصرية للدراسات السياسية والاستراتيجية والتي أشار إلى أن الفكرة الرئيسية لإطلاق هذا المؤتمر الخاص بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء عن قناعة تامة بالإنجازات الحقيقية التي نفذت في عهده في كافة المجالات وإلى النقلة النوعية التي تتفق مع الخطة والرؤية الجديدة “٢٠٣٠” مشيرا إلى التحديات والصعوبات التي واجهت مصر الفترة الماضية واستطاعت القيادة أن تتعامل معها بحكمة وبجدارة.

وأضاف خلال كلمته، بأن الواجـــب الوطني والمسئولية أمام التاريخ تحتم الى اسراع الخطى نحو المجد ، ويرى ان ذلك يتمثل في الاخلاص للوطن وللقيادة والحفاظ على مصر وشعبها ووضع ذلك في المكانة التي تليق بمصر وتاريخها.

وفي ختام المؤتمر تم تكريم أسر شهداء الجيش والشرطة، في صورة تعكس حقيقة التماسك بين القيادة وأسر الشهداء باعتبار انهم ضحوا بذويهم من أجل تحقيق الأمن والأمان لمصر وهو مايحرص عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة المحافل الوطنية وحرص رئيس المؤسسة على حذوا الخطى النبيلة ذاتها.