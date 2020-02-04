برهان ينفي تغيير موقفه اتجاه قضية فلسطين رغم التطبيع مع إسرائيل

الخرطوم(صدى):

علق رئيس مجلس السيادة في السودان، عبدالفتاح البرهان اليوم الثلاثاء، على أزمه مقابلته لنتنياهو سرًا، قائلا إنه اجتمع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في أوغندا بالفعل، ولكن لا يوجد تغيير في الموقف تجاه القضية الفلسطينية.

ومن جانبه صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل حصلت على إذن من السودان لاستخدام المجال الجوي الخاص بها أمام الطائرات الإسرائيلية، بعد يوم من لقاء بهدف تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال نتنياهو: ”حصلنا على إذن بالتحليق في أجواء السودان، ولم يتبق سوى بعض الأمور الفنية والتقنية للبدء بذلك“، وفق ما ذكرت قناة ”ريشت كان“.