إمبيد تطرح المحفظة الإلكترونية الجديدة في المعرض السعودي للترفيه والتسلية 2020

عبدالعزيز حامدي(صدى):

في إطار مساهمتها في التحول الهائل في عالم الأعمال الترفيهية منذ العام 2001، طرحت إمبيد، الشركة الرائدة عالمياً في أنظمة وحلول إدارة الأعمال غير النقدية لصناعة الترفيه والتسلية، محفظة إلكترونية متطورة وذلك خلال مشاركتها في المعرض السعودي للترفيه والتسلية 2020.

المحفظة الجديدة هي عبارة عن بطاقة لعبة إفتراضية متطورة يمكن إضافتها إلى محفطةApple (على نظام IOS) و Google Pay (على نظام Android) وتستخدم للاستمتاع بالألعاب بسلاسة. لديها نفس الوظيفة تمامًا مثل بطاقة اللعبة، ولكنها تبقى في محفظة الهاتف المحمول الخاصة باللاعب، مما يتيح له القيام بإعادة التحميل دون الحاجة إلى مغادرة اللعبة، بينما يدير المشغلون زيارات العودة والتعرف على سلوك العملاء واستخداماتهم إضافة إلى عادات الإنفاق.

وتعليقاً على الموضوع، قالت رينيه ويلش، الرئيس التنفيذي لمجموعة الحلول في إمبيد:” نحن متحمسون للغاية لأن نكون السباقون والوحيدون في تقديم المحفظة الإلكترونية لدعم أنظمة وحلول إدارة الأعمال غير النقدية، ويسعدنا أن نكون قادرين على عرض هذا الإنجاز على الحاضرين خلال مشاركتنا في المعرض السعودي للترفيه والتسلية 2020. هذا التطور المثير يجعل من إمبيد البطاقة التجارية والعلامة التجارية غير المصرفية الوحيدة التي تعمل في محفظة الهاتف المحمول. واللذي يمكّن لأي مزود خدمة ترفيهية يستخدم حاليًا أيا من أنظمة إمبيد للدفع غير النقدي (كشك، بطاقات ألعاب، قارئات SmartTOUCH) من إضافة وحدة محفظة الموبايل (Mobile Portal) إلى باقة أعمالهم الحالية وتقديمها إلى عملائهم”.

وقبل أن يرى النور، كان هذا مشروع تطوير سري للغاية هذا العام. فقد عملت إمبيد في البداية مع عمالقة شركات الترفيه العائلي FEC)) ومع فرق التطوير الداخلية والخارجية على Mobile Wallet، وكذلك مع Google و Apple للحصول على موافقة التوافق مع قارئات SmartTOUCH التابعة لإمبيد.

ويقول أندي ويلش الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في إمبيد: “إن هذا التقدم الكبير هو نتيجة لجهد تعاوني مع شركائنا وعملائنا المشغلين أبل وجوجل. فنحن نستمع بعناية ونعمل عن كثب مع عملائنا، ومن خلال ومراقبة التقدم التكنولوجي والبحث عن كثب في سلوك المستهلك لتحقيق هذه النتيجة النهائية مستلهمين ذلك من الصناعات الأخرى، مما يمكن أصحاب الأعمال في نهاية المطاف من زيادة أرباحهم”.

لماذا الدفع الغير نقدي من خلال محفظتك الإلكترونية؟

كل شيء في متناول يديك!

تعد استراتيجيات الحفاظ على العملاء والولاء جزءًا لا يتجزأ من خطة نجاح الأعمال. تعتبر محفظة إمبيد الإلكترونية، وهي جزء من وحدة Mobile Portal، سهلة ومريحة لاستخدام الضيوف ولا تعتمد على الطريقة التقليدية لتنزيل التطبيقات؛ فهي تعتمد كلياً على نظام التخزين السحابي، ويمكن للمشغلين تجميع العروض وتوجيه الزيارات المتكررة وتحسين ولاء العملاء.

انقر، حمّل، أعد الكرّة!

إن سرعة إعادة تحميل بطاقة اللعبة الافتراضية تساهم في تحقيق ايرادات أكبر وتقلل التكاليف. كما أنها تقلل من الإعتماد على الأجهزة والموارد البشرية. ولا يتعين على الضيوف الوقوف في طابور أمام الكشك أو أمين الصندوق أو آلة التحقق من الرصيد مما يوفر الكثير من الوقت، حيث يمكنهم زيادة الإنفاق وتقليل وقت الانتظار ببساطة عن طريق المتابعة دون مغادرة اللعبة. في الواقع، يمكنهم إعادة تحميل بطاقة الألعاب الافتراضية الخاصة بهم في أي وقت وفي أي مكان.

الأمن يوازي راحة البال…

الأمن الذي يساوي راحة البال للعملاء والمشغلين على السواء. فالمعلومات المتعلقة ببطاقة اللعبة محمية بواسطة نظام الأمان المتطور وتكنولوجيا الهاتف المحمول المشفرة، لذلك لا توجد بطاقات لعبة مفقودة للضيف ولا تشكل أي مخاطر على المشغلين.

محفظة إمبيد الإلكترونية تعمل عبر بوابة الجوال على النحو التالي:

1 – شراء وتسجيل بطاقة اللعبة المادية في بوابة الجوال (يمكن القيام بذلك عبر كشك أو عبر الإنترنت أو عبر الهاتف المحمول).

2 – يعرض موقع Mobile Portal بطاقة افتراضية تتميز بالتحقق من رصيد البطاقة ورصيد التذاكر.

3 – توفر خيار لإضافة البطاقة الافتراضية إلى محفظة المحمول.

4 – بدء اللعب. المرح هو على بعد نقرة بسيطة.

5 – من الممكن استبدال الجوائز من محفظة المحمول.

6 – يمكن للعملاء القيام بإعادة تحميل سريعة لألعاب Game cards الخاصة بهم في أي وقت وفي أي مكان، دون مغادرة اللعبة.

معلومات عن إمبيد:

هي الشركة الرائدة عالمياً في أنظمة وحلول إدارة الأعمال غير النقدية لصناعات الترفيه والتسلية. تم تصميم المنصة لتوفير تجربة متميزة للضيوف من خلال حلول متكاملة غير نقدية لأصحاب الأعمال بهدف زيادة الإيرادات والكفاءة التشغيلية مع تقليل التكاليف.

من خلال منصة إمبيد، تتمتع الأعمال (الفردية أو متعددة المواقع) برؤية وتحكم في الوقت الفعلي عبر كامل عملياتها: بدءًا من التخطيط والحجوزات عبر الأجهزة المحمولة وحتى نقاط البيع المتكاملة، بما في ذلك الحزم وحز ، ومجموعة من إدارة الألعاب، وإمكانية جرد الجائزة في الوقت الحقيقي، وأكشاك بطاقات اللعبة وأكثر من ذلك بكثير. كل متكامل ويمكن الوصول إليها عبر الهاتف المحمول.

مع أكثر من 1000 عميل وأكثر من 3000 منشأة في جميع أنحاء العالم ، فإن إمبيد مجهزة وجاهزة لتمكين شركات الترفيه العائلي (FEC) من المبيعات المباشرة والخدمات والدعم في أي وقت وفي أي مكان