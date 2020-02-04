مواعيد مباريات الجولة الـ 17 من دورى كأس الأمير محمد بن سلمان

ماجد محمد(صدى):

تنطلق الجولة السابعة عشر من دورى كأس الأمير محمد بن سلمان غدًا بثلاث مباريات، حيث ستقام المباراة الأولى بين فريقى ضمك والعدالة في تمام الراعة مساءً، في حين يواجه التعاون فريق الاتحاد في الساعة 6:25 مساءً.

وتختتم مباريات يوم غد بمواجهة بين الهلال والرائد في الساعة 8:20 مساءً.

وتشهد الجولة بعد غد، الخميس، إقامة مباراتان، حيث سيواجه النصر فريق الفتح في 6:20 مساءً، بينما يواجه الأهلى فريق الاتفاق في الساعة 8:20 مساءً.

وتختتم مواجهات الجولة يوم الجمعة المقبل بثلاث مباريات، حيث سيواجه أبها فريق الوحدة في تمام الرابعة مساءً، بينما يواجه الحزم فريق الفيحاء في الساعة 6:30 مساءً.

وتقام المباراة الأخيرة بين الفيصلى والشباب في الساعة 8:20 مساءً.