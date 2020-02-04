بالفيديو .. نفوق مفاجئ لعشرات الإبل وإصابة آخرى في محافظة الدرب

إدريس سيف(صدى):

شهدت بعض المزارع في محافظة الدرب نفوق مفاجئ لعشرات الإبل وإصابة أعداد أخرى منهم جراء تسمم بسبب مبيدات حشرية لمكافحة الجراد قام فرع الزراعة في المحافظة برشها.

وأوضح أحد مُلَّاك الإبل بمركز عتود أن المبيد الحشري أسفر عن تساقط عدد من الإبل يومًا تلو الآخر؛ حيث نفق أكثر من عشرين رأسا من الإبل وإصابة العشرات، مؤكدًا أن العدد في تزايد.

من جهتها، باشرت فرقة مكونة من فرع الزراعة الحادثة للحد من المرض الذي أصاب القطيع ،حيث قدمت أدوية علاجية لإنقاذ ما تبقى من الإبل المصابة.