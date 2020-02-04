مكتب تحقيق الرؤية بصحة عسير ينظم ورشة عمل تدريبية عن مسار ضغط الدم

محمد بن طحيطح(صدى):

أقام مكتب تحقيق الرؤية بصحة عسير ورشة عمل حول تدريب فرق العمل بكافة القطاعات الصحية بمنطقة عسير على تطبيق وتفعيل المرحلة الثانية من مسار ضغط الدم ؛ وهو أحد مسارات الأمراض المزمنة بنموذج الرعاية الحديث، والذي سبق تطبيقه كمرحلة أولى وتجريبية في خمسة مراكز بقطاع أبها الصحي.

ويأتي ذلك بتوجيه سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري ، وامتداداً لأنشطة مكتب تحقيق الرؤية والتحول في صحة عسير بمتابعة سعادة مساعد المدير العام للتخطيط والتحول الدكتور صالح بن هادي العمير وفريق عمله .

حيث تم تنفيذ هذه الورشة على مدى يومين وشارك في تقديم وإدارة محاور ورشة العمل كلُ من الدكتور صالح العمير وقائد نموذج الرعاية الدكتور يحيى ماطر وقائد مسار ضغط الدم الدكتور علي مفرح وفريق إدارة التحول بقيادة ابراهيم آل لجهر.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي بصحة عسير عبدالعزيز يحيى آل شايع.